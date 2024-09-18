В Челябинской области оказалось выгоднее всего в России брать ипотеку на новое жилье

В целом по стране в июле-августе 2024 года он составил 34 тысячи рублей, рапортуют аналитики сервиса «Домклик», результаты исследования которых публикует РИА «Новости». При этом Челябинская область возглавила список российских регионов с наименьшим ипотечным платежом на первичном рынке. На Южном Урале он оказался равен 26 тысяч рублей. Также в тройку территорий с выгодной ипотекой вошли Воронежская область (27 тыс. рублей) и Волгоградская область (27,3 тыс. рублей).