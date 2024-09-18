В Челябинской области оказалось выгоднее всего в России брать ипотеку на новое жилье

Опубликованы размеры медианного платежа по ипотеке на рынке первичной недвижимости.
В целом по стране в июле-августе 2024 года он составил 34 тысячи рублей, рапортуют аналитики сервиса «Домклик», результаты исследования которых публикует РИА «Новости». При этом Челябинская область возглавила список российских регионов с наименьшим ипотечным платежом на первичном рынке. На Южном Урале он оказался равен 26 тысяч рублей. Также в тройку территорий с выгодной ипотекой вошли Воронежская область (27 тыс. рублей) и Волгоградская область (27,3 тыс. рублей).
На вторичном рынке сумма ипотечного платежа в Челябинской области оказался выше — 30,9 тыс. рублей в месяц. По этому показателю Южный Урал отстает от Волгоградской области, Пермского края, Башкортостана, Воронежской, Свердловской, Омской и Нижегородской областей.
На рынке индивидуального жилищного строительства ипотечный платеж в Челябинской области равен 35,6 тыс. рублей в месяц. По этому показателю Челябинская область занимает 7 место в стране.