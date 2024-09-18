Названы топ-10 самых дефицитных специалистов в Омске в 2024 году

Один из сервисов по поиску работы проанализировал предложения о работе, представленные в Омске в августе 2024 года, а также резюме по этим же специальностям, и выяснил, какие специалисты в регионе являются наиболее дефицитными. Результаты представлены в среду, 18 сентября 2024 года.