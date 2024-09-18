Названы топ-10 самых дефицитных специалистов в Омске в 2024 году

По версии аналитиков ресурса, больше всего рынку труда Омской области не хватает медиков: на одну вакансию приходится в среднем 1,4 резюме.
Также в регионе наблюдается дефицит специалистов розничной торговли (1,9), аграриев (2,3), строителей и рабочего персонала (по 2,4). Кроме того, высока конкуренция работодателей за специалистов из сферы производства (2,5), мастеров по ремонту и обслуживанию автотранспорта (2,8), кадров из добычи сырья (2,9), специалистов ресторанно-гостиничного бизнеса (3,0), водителей и менеджеров по продажам (по 3,3).
Специалисты напоминают, что об отсутствии дефицита можно говорить, когда на одну вакансию приходится не меньше четырех резюме.