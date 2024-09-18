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Названы топ-10 самых дефицитных специалистов в Омске в 2024 году

Один из сервисов по поиску работы проанализировал предложения о работе, представленные в Омске в августе 2024 года, а также резюме по этим же специальностям, и выяснил, какие специалисты в регионе являются наиболее дефицитными. Результаты представлены в среду, 18 сентября 2024 года.

По версии аналитиков ресурса, больше всего рынку труда Омской области не хватает медиков: на одну вакансию приходится в среднем 1,4 резюме.

Также в регионе наблюдается дефицит специалистов розничной торговли (1,9), аграриев (2,3), строителей и рабочего персонала (по 2,4). Кроме того, высока конкуренция работодателей за специалистов из сферы производства (2,5), мастеров по ремонту и обслуживанию автотранспорта (2,8), кадров из добычи сырья (2,9), специалистов ресторанно-гостиничного бизнеса (3,0), водителей и менеджеров по продажам (по 3,3).

Специалисты напоминают, что об отсутствии дефицита можно говорить, когда на одну вакансию приходится не меньше четырех резюме.

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