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Китайские компании готовы выращивать в Приморье рис и сою

Китай планирует развивать рисоводство в Приморье.

Источник: Комсомольская правда

Китайские бизнесмены заинтересованы в производстве риса и сои в Китае. Для этого компании из КНР готовы взять землю в аренду.

Как поделился министра сельского хозяйства Приморья Андрей Бронц, представители научно-исследовательского сельскохозяйственного института и китайского бизнеса из Ляонин заинтересованы в сотрудничестве с Приморье.

«Обсудили развитие рисоводческой отрасли, восстановление мелиоративных систем края, проведение совместных исследований в сфере семеноводства и селекции семян, подготовку кадров для агропромышленного комплекса и стажировки специалистов и ученых».

Гости из КНР ознакомились с производством кормовых добавок в Приморье, а также посетили федеральный научный центр агробиотехнологий Дальнего Востока имени Чайки.

Напомним, Приморье планируют увеличить производство риса до 150 тысяч тонн в год за счет инвестиций. Соглашение об этом заключили на полях Восточного экономического форума.

сельское хозяйство