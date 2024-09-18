Китайские компании готовы выращивать в Приморье рис и сою

Китайские бизнесмены заинтересованы в производстве риса и сои в Китае. Для этого компании из КНР готовы взять землю в аренду.
Как поделился министра сельского хозяйства Приморья Андрей Бронц, представители научно-исследовательского сельскохозяйственного института и китайского бизнеса из Ляонин заинтересованы в сотрудничестве с Приморье.
«Обсудили развитие рисоводческой отрасли, восстановление мелиоративных систем края, проведение совместных исследований в сфере семеноводства и селекции семян, подготовку кадров для агропромышленного комплекса и стажировки специалистов и ученых».
Гости из КНР ознакомились с производством кормовых добавок в Приморье, а также посетили федеральный научный центр агробиотехнологий Дальнего Востока имени Чайки.
Напомним, Приморье планируют увеличить производство риса до 150 тысяч тонн в год за счет инвестиций. Соглашение об этом заключили на полях Восточного экономического форума.