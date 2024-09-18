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Завод по производству косметики построят под Владивостоком

До конца этого года резидент ТОР «Приморье» компания «Генерация красоты» построит завод косметической продукции. Это будет самый крупный завод по производству косметики на Дальнем Востоке, запуск нового предприятия планируется в 2025 году.

Компания будет производить 75 наименований косметических средств на основе дальневосточных морских ресурсов. Работу получат 46 человек.

На новом заводе компания планирует производство инновационной косметики по уходу за кожей лица и тела, профессиональной косметики и средства для SPA под брендом Formula by Dr.Lyuter. В проект будет инвестировано 114 миллионов рублей.

В настоящее время косметическая линия производится на внешних мощностях, отмечает пресс-служба краевого правительства.

«Пока мы выпускаем небольшие партии, сейчас решили выйти на массовое производство. Для этого строим собственный завод. Под Владивостоком купили участок. У нас три гектара земли, на котором строится завод с цехами, а рядом разместятся складские помещения. Первый этап строительства — где-то тысяча квадратных метров. А потом планируем расширять производство. Наш завод будет первым подобным предприятием», — рассказала основатель научно-производственной компании «Генерация красоты» Алина Лютер.

Она добавила, что развивать производство и строить новое предприятие помогают налоговые льготы и административная поддержка преференциального режима территории опережающего развития.