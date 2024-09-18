Завод по производству косметики построят под Владивостоком

«Пока мы выпускаем небольшие партии, сейчас решили выйти на массовое производство. Для этого строим собственный завод. Под Владивостоком купили участок. У нас три гектара земли, на котором строится завод с цехами, а рядом разместятся складские помещения. Первый этап строительства — где-то тысяча квадратных метров. А потом планируем расширять производство. Наш завод будет первым подобным предприятием», — рассказала основатель научно-производственной компании «Генерация красоты» Алина Лютер.