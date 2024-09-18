В Пермском крае планируют отремонтировать десятки больниц и поликлиник

Среди них 35 больниц и лечебных корпусов, а также девять поликлиник. На эти цели из бюджета выделено около 3 млрд рублей. Об этом на заседании по развитию инфраструктуры рассказал министр строительства Прикамья Артем Габдрахманов.
По его словам, на 27 объектах ремонтные работы уже ведутся. Сейчас идет ремонт в медучреждениях Перми, Добрянки, Кизела, Губахи, Гремячинска, Соликамска и Верещагино. Отмечается, что во время работ оказание медицинской помощи населению не прекращается.
В 2025 году капремонт планируется провести в 39 медучреждениях Прикамья. Обновятся 32 больницы и семь зданий поликлиник. В планах к 2030 году отремонтировать все стационары Пермского края и продолжить благоустройство больничных дворов.