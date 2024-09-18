Куйвашев сообщил о строительстве путепровода в районе Логиново

Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе встречи с руководителями муниципальных СМИ на форуме современной журналистики «Вся Россия» в Сочи.
«Проект готов, получил положительное заключение Госэкспертизы», — сказал глава региона.
На данном участке федеральная трасса пересекается с железнодорожными путями. Водители иногда вынуждены стоять часами, чтобы дождаться проезда поездов.
Евгений Куйвашев напомнил, что ранее такая проблема была на трассе Екатеринбург — Тюмень, в районе Богдановича. За год был построен путепровод длиной 28 метров и шириной девять метров через Транссиб.
«МК-Урал» писал, что еще в начале года первый заместитель губернатора Алексей Шмыков говорил о возможном строительстве путепровода через Логиновский переезд.
По его предположению, в 2025 — 2026 годах возможно выходить на заключение контрактов на строительство.