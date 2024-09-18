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Куйвашев сообщил о строительстве путепровода в районе Логиново

На трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган, в районе населенных пунктов Марамзина и Логиново построят путепровод.

Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе встречи с руководителями муниципальных СМИ на форуме современной журналистики «Вся Россия» в Сочи.

«Проект готов, получил положительное заключение Госэкспертизы», — сказал глава региона.

На данном участке федеральная трасса пересекается с железнодорожными путями. Водители иногда вынуждены стоять часами, чтобы дождаться проезда поездов.

Евгений Куйвашев напомнил, что ранее такая проблема была на трассе Екатеринбург — Тюмень, в районе Богдановича. За год был построен путепровод длиной 28 метров и шириной девять метров через Транссиб.

«МК-Урал» писал, что еще в начале года первый заместитель губернатора Алексей Шмыков говорил о возможном строительстве путепровода через Логиновский переезд.

По его предположению, в 2025 — 2026 годах возможно выходить на заключение контрактов на строительство.