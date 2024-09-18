Куйвашев сообщил о запуске скоростного поезда из Екатеринбурга в Челябинск

Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе встречи с руководителями муниципальных СМИ на форуме современной журналистики «Вся Россия» в Сочи.
«С декабря дополнительная электричка будет ходить через Каменск-Уральский в Челябинск, — сказал глава региона. — РЖД пошли нам навстречу, так как сегодня у людей есть потребность в быстром и комфортном перемещении, и мы это видим».
В Свердловской области активно развивается пригородное железнодорожное сообщение. В 2023 году были запущены маршруты Екатеринбург — Бокситы, Екатеринбург — аэропорт Кольцово, в 2024 году — Екатеринбург — Карпинск, Екатеринбург — Ирбит — Туринск-Уральский, Екатеринбург — Нижняя Тура, Екатеринбург — Верхотурье.
«МК-Урал» ранее писал, что за первый месяц курсирования, с 11 августа по 11 сентября, пригородные поезда маршрута Екатеринбург — Ирбит — Туринск-Уральский перевезли 11 тысяч пассажиров. В среднем заполняемость составов составила 80%.
На станции Ирбит количество пассажиров, которые воспользовались пригородными поездами, увеличилось на 70%, а на станции Туринск-Уральский — на 46%.