Бюджетникам в октябре на 5% повысят зарплату

Повышение зарплат коснется работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, федеральных госорганов, а также гражданского персонала воинских частей и тех учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная и приравненная к ней служба.