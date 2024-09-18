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Бюджетникам в октябре на 5% повысят зарплату

Работникам бюджетных организаций с 1 октября 2024 года зарплата будет повышена на 5,1%, напоминают федеральные СМИ.

Источник: Башинформ

Соответствующее распоряжение правительства РФ подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Повышение зарплат коснется работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, федеральных госорганов, а также гражданского персонала воинских частей и тех учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная и приравненная к ней служба.

Таким образом, повышения зарплаты следует ждать учителям школ и преподавателям государственных вузов, работникам системы здравоохранения, культуры, науки и т. д.

экономика
занятость