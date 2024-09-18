Жителям Башкирии напомнили, как они будут платить за отопление

Жители домов в Башкирии, в которых нет теплосчетчиков, будут платить за тепло ближайшие 8 месяцев — с сентября 2024 года по апрель 2025-го. Об этом напоминают в Госкомитете по жилищному и строительному надзору республики.
«В многоквартирном доме, который не оборудован общедомовым прибором учёта тепловой энергии, размер платы за коммунальную услугу по отоплению определяется по нормативу потребления. Для обеспечения единого подхода к расчёту размера платы за коммунальную услугу по отоплению в таких жилых домах количество месяцев отопительного периода принято считать равным восьми календарным месяцам», — пояснил зампредседателя госкомитета Владимир Леонтьев.