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Жителям Башкирии напомнили, как они будут платить за отопление

Жители домов, в которых нет теплосчетчиков, будут платить за тепло ближайшие 8 месяцев.

Жители домов в Башкирии, в которых нет теплосчетчиков, будут платить за тепло ближайшие 8 месяцев — с сентября 2024 года по апрель 2025-го. Об этом напоминают в Госкомитете по жилищному и строительному надзору республики.

«В многоквартирном доме, который не оборудован общедомовым прибором учёта тепловой энергии, размер платы за коммунальную услугу по отоплению определяется по нормативу потребления. Для обеспечения единого подхода к расчёту размера платы за коммунальную услугу по отоплению в таких жилых домах количество месяцев отопительного периода принято считать равным восьми календарным месяцам», — пояснил зампредседателя госкомитета Владимир Леонтьев.

экономика
ЖКХ