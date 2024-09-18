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Иркутское ООО провалило четыре госконтракта на 11 миллионов рублей

Иркутское управление Федеральной антимонопольной службы включило ООО «Монтажник» в реестр недобросовестных поставщиков. Причина — срыв четырех контрактов в спортивно-оздоровительной сфере. Ущерб от действий подрядчиков составил 11 миллионов рублей, сообщает ИА «ТК Город» со ссылкой на пресс-службу УФАС.

Как рассказали сотрудники антимонопольного органа, «Монтажник» в Черемхово не довез до Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей оборудование для аквакомплекса (цена его — два миллиона рублей), в Слюдянке не установил ограждение территории спортшколы (еще миллион).

Кроме того, физкультурно-спортивный клуб «Шелехов» напрасно заплатил фирме два миллиона за ремонт мемориального комплекса «Орден победы».

«ООО “Монтажник” также сорвало исполнение контракта стоимостью почти шесть миллионов рублей с социально-оздоровительным центром “Олхинский”. Фирма должна была поставить и смонтировать быстровозводимое сборно-разборное каркасное строение», — говорят в УФАС.

ФАС