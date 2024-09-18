Иркутское ООО провалило четыре госконтракта на 11 миллионов рублей

Как рассказали сотрудники антимонопольного органа, «Монтажник» в Черемхово не довез до Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей оборудование для аквакомплекса (цена его — два миллиона рублей), в Слюдянке не установил ограждение территории спортшколы (еще миллион).