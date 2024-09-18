Иркутское ООО провалило четыре госконтракта на 11 миллионов рублей

Как рассказали сотрудники антимонопольного органа, «Монтажник» в Черемхово не довез до Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей оборудование для аквакомплекса (цена его — два миллиона рублей), в Слюдянке не установил ограждение территории спортшколы (еще миллион).
Кроме того, физкультурно-спортивный клуб «Шелехов» напрасно заплатил фирме два миллиона за ремонт мемориального комплекса «Орден победы».
«ООО “Монтажник” также сорвало исполнение контракта стоимостью почти шесть миллионов рублей с социально-оздоровительным центром “Олхинский”. Фирма должна была поставить и смонтировать быстровозводимое сборно-разборное каркасное строение», — говорят в УФАС.