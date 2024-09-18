Омский суд постановил снести опасное здание бывшей больницы

Ранее стало известно, что омское УДХБ объявило аукцион на поиск подрядчика, который выполнит комплексное благоустройство парка имени 30-летия Победы. Начальная цена контракта составляет 250 млн рублей. Все работы необходимо завершить до 8 мая 2025 года. Подробности об обновлении можно прочитать в материале ниже.