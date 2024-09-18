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Омский суд постановил снести опасное здание бывшей больницы

Несмотря на аварийное состояние, к объекту имеется свободный доступ.

Источник: прокуратура Омской области

Прокуратура Павлоградского района Омской области провела проверку соблюдения закона о муниципальной собственности в части зданий и сооружений. Установлено, что здание бывшего инфекционного отделения по улице Гагарина в посёлке Павлоградка было признано аварийным и подлежащим сносу.

При этом к зданию имеется свободный доступ. Орган местного самоуправления не принимает мер к ограждению территории для обеспечения безопасности жителей и исключения доступа третьих лиц.

Прокурор Павлоградского района направил в суд иск о понуждении районной администрации осуществить снос аварийного объекта. Суд в полном объёме удовлетворил требования прокурора.

Ранее стало известно, что омское УДХБ объявило аукцион на поиск подрядчика, который выполнит комплексное благоустройство парка имени 30-летия Победы. Начальная цена контракта составляет 250 млн рублей. Все работы необходимо завершить до 8 мая 2025 года. Подробности об обновлении можно прочитать в материале ниже.

Прокуратура