Омский суд постановил снести опасное здание бывшей больницы

Прокуратура Павлоградского района Омской области провела проверку соблюдения закона о муниципальной собственности в части зданий и сооружений. Установлено, что здание бывшего инфекционного отделения по улице Гагарина в посёлке Павлоградка было признано аварийным и подлежащим сносу.
При этом к зданию имеется свободный доступ. Орган местного самоуправления не принимает мер к ограждению территории для обеспечения безопасности жителей и исключения доступа третьих лиц.
Прокурор Павлоградского района направил в суд иск о понуждении районной администрации осуществить снос аварийного объекта. Суд в полном объёме удовлетворил требования прокурора.
Ранее стало известно, что омское УДХБ объявило аукцион на поиск подрядчика, который выполнит комплексное благоустройство парка имени 30-летия Победы. Начальная цена контракта составляет 250 млн рублей. Все работы необходимо завершить до 8 мая 2025 года. Подробности об обновлении можно прочитать в материале ниже.