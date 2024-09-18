Чистый отток капитала из биткоина составил $709 млн за неделю

Дело в том, что практически одновременно выросли два ключевых параметра, влияющих на прибыльность майнинга — сложность сети и хешрейт. Это значит, что добыть биткоин теперь стало гораздо тяжелее. Когда повышается сложность, майнерам требуется больше усилий и вычислительной мощности, чтобы решить задачи. Это приводит к увеличению хешрейта сети. Что, в свою очередь, снова ведет к росту сложности майнинга. В итоге получается, что конкуренция среди майнеров становится все сильнее, что повышает риски вовсе остаться без вознаграждения. Чтобы оставаться в отрасли майнерам приходится постоянно обновлять оборудование и увеличивать мощности дата-центров. Процесс в том числе влияет на предложение криптомонет на рынке и их курс.