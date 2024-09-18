В Москве строится 220 жилых комплексов по программе реновации

В столице по программе реновации возводят 220 жилых комплексов общей площадью свыше четырех миллионов квадратных метров. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«В городе по программе реновации в стадии проектирования и строительства сейчас находятся 464 новостройки. Так, 244 жилых объекта общей площадью 4,8 миллиона квадратных метров проектируются и 220 объектов площадью 4,3 миллиона квадратных метров уже возводятся», — рассказал Владимир Ефимов.
Расселение старых домов и обновление жилого фонда столицы происходит поэтапно.
«Больше всего объектов на этапах проектирования и строительства сейчас на востоке города — здесь ведутся работы на 90 стартовых площадках. Второе место занимает юго-восток, где возводят и проектируют 74 объекта. Далее идет север Москвы — в САО жилье по программе реновации проектируют и строят на 58 площадках», — пояснил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что в сентябре 2024 года по программе реновации под заселение передадут 11 новостроек в разных районах столицы.
Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Только за 2023 год в столице передано под заселение 59 новостроек и обеспечен переезд свыше 47 тысяч человек. Ранее Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.