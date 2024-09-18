На берегу Иртыша в Омске может появиться новый ЖК

На сайте девелопера уже есть описание проекта — «GloraX Заозёрная». ЖК у моста на правом берегу Иртыша будет представлять собой дома переменной этажности с велодорожками, променадом с прямым выходом к реке, закрытыми дворами, детскими площадками, подземными и многоуровневыми наземными парковками. Особенностью микрорайона станет прогулочная набережная реки Иртыш. Проект представляет собой концепцию «город в городе», что предусматривает социальную и коммерческую инфраструктуру. Застройщик построит детский сад на 200 мест и станет соинвестором строительства школы.