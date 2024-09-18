На берегу Иртыша в Омске может появиться новый ЖК

Очередное заседание архитектурно-градостроительного совета состоялось в Омске. На нём обсуждались три проекта застройки от омских компаний. «Трест № 4» планирует построить в Центральном округе города ЖК «Кемеровский». Компания «Стройбетон» возведёт многоквартирный дом в посёлке Биофабрика, а застройщик «Трест Железобетон» — высотку на проспекте Мира.
Также обсуждалась концепция застройки территории бывшего санатория «Рассвет» на берегу Иртыша. Строительством планирует заняться московская компания «Глоракс», рассказал в своём телеграм-канале министр строительства региона Александр Рашко.
«Каждый из этих проектов должен привнести в городскую среду элементы комфорта: продуманное озеленение дворов и общественных пространств, качественные тротуары, многоуровневые парковки. Наш регион получит современную инфраструктуру, нужную людям», — отметил в своём телеграм-канале Александр Рашко.
На сайте девелопера уже есть описание проекта — «GloraX Заозёрная». ЖК у моста на правом берегу Иртыша будет представлять собой дома переменной этажности с велодорожками, променадом с прямым выходом к реке, закрытыми дворами, детскими площадками, подземными и многоуровневыми наземными парковками. Особенностью микрорайона станет прогулочная набережная реки Иртыш. Проект представляет собой концепцию «город в городе», что предусматривает социальную и коммерческую инфраструктуру. Застройщик построит детский сад на 200 мест и станет соинвестором строительства школы.