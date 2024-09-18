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В Татарстане с 1 января хотят повысить оклады госслужащих

В Татарстане собираются поднять оклады сотрудников государственных органов, учреждений и лиц, замещающих государственные должности в 1,05 раза. Информация об этом появилась в проектах постановлений на сайте антикоррупционной экспертизы.

По данным одного из постановлений, зарплату для работника, замещающего государственную должность, планируют проиндексировать в 1,05 раза. Ежемесячное вознаграждение составит 48 871 ₽

Увеличат оклад специалиста 3 разряда в территориальных органах исполнительной власти Татарстана. Зарплата работника составит 13 990 ₽ Точно так же изменится оклад секретаря руководителя территориального органа исполнительной власти.

Повысится и зарплата руководителей и служащих государственных бюджетных учреждений. Среди них есть сотрудники гостевого дом при Управлении делами Раиса Республики Татарстан, музей-заповедник «Казанский Кремль» и т. д.

Оклады госслужащих планируется повысить с 1 января 2025 года.

В мае этого года раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о повышении окладов государственных служащих в Татарстане.