В Татарстане с 1 января хотят повысить оклады госслужащих

По данным одного из постановлений, зарплату для работника, замещающего государственную должность, планируют проиндексировать в 1,05 раза. Ежемесячное вознаграждение составит 48 871 ₽
Увеличат оклад специалиста 3 разряда в территориальных органах исполнительной власти Татарстана. Зарплата работника составит 13 990 ₽ Точно так же изменится оклад секретаря руководителя территориального органа исполнительной власти.
Повысится и зарплата руководителей и служащих государственных бюджетных учреждений. Среди них есть сотрудники гостевого дом при Управлении делами Раиса Республики Татарстан, музей-заповедник «Казанский Кремль»
Оклады госслужащих планируется повысить с 1 января 2025 года.
В мае этого года раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о повышении окладов государственных служащих в Татарстане.