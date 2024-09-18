Нарушителей закона отправят работать в поля в Хабаровском крае

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин объявил о планах вернуть в оборот около 6 тысяч гектаров земель сельхозназначения в районе имени Лазо к 2027 году, а также привлечь к их возделыванию нарушителей закона. Об этом глава региона сообщил в личном Telegram-канале.