Нарушителей закона отправят работать в поля в Хабаровском крае

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин объявил о планах вернуть в оборот около 6 тысяч гектаров земель сельхозназначения в районе имени Лазо к 2027 году, а также привлечь к их возделыванию нарушителей закона. Об этом глава региона сообщил в личном Telegram-канале.
Проект по восстановлению сельхозугодий активно поддерживается местными властями. В ближайших планах — строительство молочной фермы, зерно- и овощехранилищ в этой области. Уже проведены работы по мелиорации 1,5 тысяч гектаров, которые теперь засеяны овсом, гречихой и соей.
«Есть идея, как закрыть кадровый вопрос — на сельхозработы привлекать правонарушителей, получивших в виде наказания исправительные работы», — отметил Демешин.
В рамках комплексного подхода к обеспечению продовольственной безопасности региона предусмотрены меры государственной поддержки. Власти компенсируют до 50% затрат на возвращение пахотных земель в оборот. Также предусмотрена господдержка по кадастровым работам, введенная с 2022 года.
Напомним, с 2023 года для районных администраций действуют субсидии по учету бесхозяйных мелиоративных систем, а в этом году введены гранты на расчистку мелиоративных каналов.