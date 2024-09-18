В Краснодарском крае снова подорожал бензин



Наибольший скачок наблюдался у бензина АИ-98 — его цена увеличилась на 15 копеек, достигнув 74,97 рублей за литр. В то же время, стоимость дизельного топлива осталась неизменной — в среднем 62,79 рублей за литр.



Эксперты отмечают, что повышение цен на бензин затронуло 74 региона России. Самыми заметными лидерами роста стали Чеченская Республика и Московская область, где цены увеличились на 1,2%.



Ранее «Новая Кубань» сообщала, что в Краснодарском крае зафиксировано резкое снижение объемов нефтепереработки из-за регулярных атак украинских БПЛА на нефтеперерабатывающие заводы, расположенные на территории региона. Обломки беспилотников падали на территории объектов, нанося значительный ущерб их инфраструктуре.