Бюджет Новосибирска впервые превысит 100 млрд рублей

Общий объём доходов бюджета Новосибирска в 2024 году впервые превысит 100 млрд рублей и составит 102 млрд 500 тыс. 756,6 рублей. Информацию об этом в среду, 18 сентября распространил пресс-центр мэрии мегаполиса.
Как сообщается, изменения параметров городского бюджета в трёхлетнем периоде учтены в проекте решения горсовета и будут рассмотрены на сентябрьской сессии парламента. По словам градоначальника Максима Кудрявцев, дефицит бюджета при этом сократится на 500 млн рублей.
Согласно внесённым изменениям параметры бюджета Новосибирска на текущий год таковы:
- доходы — 102,5 млрд рублей, в том числе межбюджетные трансферты — 54,2 млрд рублей;
- расходы — 104,6 млрд рублей.
Таким образом, дефицит бюджета составит 2 млрд 79 млн рублей.
По данным мэрии, собственные доходы города в 2024 году увеличатся на 5,3 млрд рублей, в том числе за счёт средств, полученных от конкурса на комплексное развитие территории возле «Локомотив-Арены». В июле по договору КРТ в бюджет города поступило 3,1 млрд рублей.
Как сообщил мэр Кудрявцев, дополнительные доходы будут направлены на ремонт и содержание дорог, расселение аварийного жилья, индексацию зарплат работникам бюджетной сферы, организацию реабилитации участников специальной военной операции, оказание социальной помощи..
«Это результат совместной работы мэрии, областного правительства, депутатов», — приводит пресс-центр мэрии слова главы города.