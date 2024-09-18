Бюджет Новосибирска впервые превысит 100 млрд рублей

По данным мэрии, собственные доходы города в 2024 году увеличатся на 5,3 млрд рублей, в том числе за счёт средств, полученных от конкурса на комплексное развитие территории возле «Локомотив-Арены». В июле по договору КРТ в бюджет города поступило 3,1 млрд рублей.