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В Перми стоимость оформления полиса ОСАГО снизят на 6%

Банк России актуализирует значение территориального коэффициента, влияющего на стоимость страховки в Прикамье.

Банк России для нескольких регионов страны актуализирует значение территориального коэффициента, который влияет на стоимость полиса ОСАГО (Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств). В их число вошел Пермский край.

В Прикамье значение коэффициента оказалось выше среднероссийского показателя. Проведенный Банком России анализ статистики выплат по страховкам в регионе позволит снизить территориальный коэффициент.

Для жителей всего Пермского края значение коэффициента планируют снизить на 1%, жителей Перми — сразу на 6%. В пермском отделении ГУ Банка России «Комсомолке» пояснили, что эта мера приведет к снижению стоимости услуг для потребителей.

Узнать подробнее о работе Банка России на территории Пермского края можно будет 28 сентября во время Дня открытых дверей. Для посещения мероприятий необходима предварительная запись на сайте учреждения.