Белорусы помогут Екатеринбургу провести транспортную реформу

«У них в Минске есть очень хорошее программное решение, которое позволяет регулировать ситуацию на дороге, если произошло ДТП или общественный транспорт сбился с расписания. В Минске транспортную реформу провели давно, это большая комплексная работа. У нас тоже есть наработки. В ходе последней поездки в Белоруссию мы договорились, что коллеги оттуда проведут аудит. Их стандарт позволит нам серьезно улучшить ситуацию на дорогах», — заявил мэр в эфире Е1.
Он отметил, что первые шаги в реформе уже сделаны. Троллейбусы и трамваи Екатеринбурга уже перешли на работу по брутто-системе. До Нового года на брутто-контракты перейдут и автобусы.
«Это очень серьезное управленческое решение. Надеемся, что мы повысим престиж работы в “Гортрансе” и наведем порядок в расписании транспорта», — подытожил Орлов.
Реформу транспорта глава Екатеринбурга Алексей Орлов представил еще в марте. Теперь выручка от билетов пойдет в бюджет города, а транспортным компаниям начнут платить за количество пройденных километров, а не за число перевезенных пассажиров. С помощью новой системы чиновники намерены реабилитировать транспортную систему города, на которую жители постоянно жалуются.