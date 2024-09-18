Белорусы помогут Екатеринбургу провести транспортную реформу

«У них в Минске есть очень хорошее программное решение, которое позволяет регулировать ситуацию на дороге, если произошло ДТП или общественный транспорт сбился с расписания. В Минске транспортную реформу провели давно, это большая комплексная работа. У нас тоже есть наработки. В ходе последней поездки в Белоруссию мы договорились, что коллеги оттуда проведут аудит. Их стандарт позволит нам серьезно улучшить ситуацию на дорогах», — заявил мэр в эфире Е1.