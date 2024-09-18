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СвЖД с 15 декабря запустит «Финисты» по маршруту Екатеринбург — Тюмень — Омск

С 15 декабря Свердловская железная дорога (СвЖД) запустит регулярные перевозки по маршруту Екатеринбург — Тюмень — Омск. Как сообщили в пресс-службе магистрали, они будут осуществляться на электропоездах ЭС104 «Финист».

Источник: пресс-служба Свердловской железной дороги

Поезд № 812/811 Екатеринбург — Омск будет курсировать ежедневно. Из Екатеринбурга «Финист» отправится в 06:45 (время местное), а прибудет в Омск в 19:45. Из Омска — в 10:57, прибывая в Екатеринбург в 22:09.

Останавливаться состав будет на следующих станциях: Шарташ, Камышлов, Ощепково, Тюмень, Ишим, Называевская, Любинская и других.

Напомним, СвЖД в период с 30 августа по 27 сентября запустила дополнительные пригородные поезда «Орлан», которые курсируют по маршруту Екатеринбург — Михайловский завод. Частота курсирования «Орлана» увеличена до трех раз в неделю — в пятницу и по выходным дням.