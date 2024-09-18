СвЖД с 15 декабря запустит «Финисты» по маршруту Екатеринбург — Тюмень — Омск

Поезд № 812/811 Екатеринбург — Омск будет курсировать ежедневно. Из Екатеринбурга «Финист» отправится в 06:45 (время местное), а прибудет в Омск в 19:45. Из Омска — в 10:57, прибывая в Екатеринбург в 22:09.