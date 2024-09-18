СвЖД с 15 декабря запустит «Финисты» по маршруту Екатеринбург — Тюмень — Омск

Поезд № 812/811 Екатеринбург — Омск будет курсировать ежедневно. Из Екатеринбурга «Финист» отправится в 06:45 (время местное), а прибудет в Омск в 19:45. Из Омска — в 10:57, прибывая в Екатеринбург в 22:09.
Останавливаться состав будет на следующих станциях: Шарташ, Камышлов, Ощепково, Тюмень, Ишим, Называевская, Любинская и других.
Напомним, СвЖД в период с 30 августа по 27 сентября запустила дополнительные пригородные поезда «Орлан», которые курсируют по маршруту Екатеринбург — Михайловский завод. Частота курсирования «Орлана» увеличена до трех раз в неделю — в пятницу и по выходным дням.