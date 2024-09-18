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В Красноярском крае одобрили рекордно низкую квоту на привлечение иностранцев на работу

В Красноярском крае на привлечение иностранцев на работу одобрили самую низкую квоту за последние 10 лет.

Красноярскому краю утвердили самую низкую квоту на привлечение иностранных работников за последнее десятилетие. Об этом рассказали в региональном министерстве экономики.

Всего в 2025 году регион получит больше 500 работников из других стран.

«Объемы привлечения данной категории иностранных работников ежегодно снижаются. Главный акцент всегда направлен на замещение иностранных работников региональными трудовыми ресурсами», — рассказала Марина Лейман, заместитель министра экономики края.

В минэке добавили, что сейчас в приоритете находится трудоустройство российских граждан и обеспечение национальной безопасности.

Отметим, квота на привлечение иностранных работников утверждается ежегодно. Новые сотрудники приезжают в Россию из стран с визовым порядком въезда. Среди них — Китай, Турция, Сербия, Таиланд, Филиппины, Вьетнам и другие. Механизм привлечения визовых иностранцев предусматривает трудоустройство к конкретному работодателю на конкретные рабочие места.