В Красноярском крае одобрили рекордно низкую квоту на привлечение иностранцев на работу

Отметим, квота на привлечение иностранных работников утверждается ежегодно. Новые сотрудники приезжают в Россию из стран с визовым порядком въезда. Среди них — Китай, Турция, Сербия, Таиланд, Филиппины, Вьетнам и другие. Механизм привлечения визовых иностранцев предусматривает трудоустройство к конкретному работодателю на конкретные рабочие места.