В Красноярском крае одобрили рекордно низкую квоту на привлечение иностранцев на работу

Красноярскому краю утвердили самую низкую квоту на привлечение иностранных работников за последнее десятилетие. Об этом рассказали в региональном министерстве экономики.
Всего в 2025 году регион получит больше 500 работников из других стран.
«Объемы привлечения данной категории иностранных работников ежегодно снижаются. Главный акцент всегда направлен на замещение иностранных работников региональными трудовыми ресурсами», — рассказала Марина Лейман, заместитель министра экономики края.
В минэке добавили, что сейчас в приоритете находится трудоустройство российских граждан и обеспечение национальной безопасности.
Отметим, квота на привлечение иностранных работников утверждается ежегодно. Новые сотрудники приезжают в Россию из стран с визовым порядком въезда. Среди них — Китай, Турция, Сербия, Таиланд, Филиппины, Вьетнам и другие. Механизм привлечения визовых иностранцев предусматривает трудоустройство к конкретному работодателю на конкретные рабочие места.