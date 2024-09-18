Новую систему тарифов на свет вводят в Волгоградской области

По информации областного комитета тарифного регулирования, такое решение принято согласно приказу ФАС России во всех регионах страны. Оно направлено на борьбу с незаконными потребителями электроэнергии в промышленных масштабах, которые ощутимо перегружают сети.
— Суть дифференцированной системы тарифов на электрическую энергию в том, что конечная стоимость будет зависеть от объема потребления — выше он или ниже установленной планки. При этом сама планка очень высока — обычный житель региона, который использует электроэнергию для бытовых нужд, ее вряд ли преодолеет. А вот если энергия идет на обслуживание, к примеру, майнинговой фермы или работу автомойки в серую, то и объем потребленной энергии будет в промышленных масштабах — а здесь действуют иные тарифы, — поясняют в профильном комитете.
Первый диапазон, в который входят большинство потребителей — физических лиц, — до 9 365 кВт.ч./мес. включительно. Специалисты уверены, что преодолеть эту планку, которая уже завышена в 30 раз, почти невозможно. К примеру, среднестатистическая семья из трех человек, проживающая в двухкомнатной квартире в Волгограде, обычно потребляет всего 200−300 кВт/ч в месяц.
— Поэтому даже если приедут гости и потребление электроэнергии вырастет в разы, достигнуть верхнего значения все равно будет сложно, а значит, и тариф не изменится, — уверяют в КТР.
Оставшиеся два диапазона — от 9 366 до 9 375 кВт.ч./мес. включительно и свыше 9 375 кВт.ч./мес. — для крупных потребителей электроэнергии, которые, как правило, ее используют не в сугубо бытовых целях, а для производства каких-либо товаров или услуг.
О том, что дифференцированный тариф на электроэнергию никак не отразиться на платежках обычных жителей региона, уверены и эксперты.
— В Волгоградской области установлен такой диапазон для населения, что жители региона смогут удовлетворять все свои бытовые потребности без его превышения. Вдумайтесь: момент, когда придется платить за электроэнергию по более высокой стоимости, наступает после того, как потребитель «сожжет» за месяц 9 365 кВт.ч. — то есть на сумму в 55 тысяч рублей. Такой объем электроэнергии сложно израсходовать, даже если использовать ее для отопления. Так что волноваться стоит только тем, кто ведет незаконный бизнес, — комментирует это решение доктор экономических наук, профессор Волгоградского института управления РАНХиГС Татьяна Иванова.
Ранее вопрос о вводе дифференцированных по объему потребления электроэнергии тарифах был рассмотрен и одобрен на общественном совете при комитете тарифного регулирования Волгоградской области.