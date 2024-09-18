Новую систему тарифов на свет вводят в Волгоградской области

— Суть дифференцированной системы тарифов на электрическую энергию в том, что конечная стоимость будет зависеть от объема потребления — выше он или ниже установленной планки. При этом сама планка очень высока — обычный житель региона, который использует электроэнергию для бытовых нужд, ее вряд ли преодолеет. А вот если энергия идет на обслуживание, к примеру, майнинговой фермы или работу автомойки в серую, то и объем потребленной энергии будет в промышленных масштабах — а здесь действуют иные тарифы, — поясняют в профильном комитете.