В Самаре нашли замену муниципальной УК

Больше всего домов — 1176 — приняла на обслуживание ООО «МП “Жилсервис”. Это довольно молодая управляющая компания. По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, она была зарегистрирована в 2022 г. в Тольятти и изначально называлась “Аникси”. Владельцами являются Сергей Сорокин и Юрий Белебеев.