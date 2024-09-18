В Новосибирске заканчивается ликвидация свалки в Пашино

Ликвидация мусорного полигона осуществляется в рамках национального проекта «Экология». На сегодняшний день подрядчик приступил к завершающей стадии уборки, ликвидировать свалку планируется до конца этого года. Завершающая стадия включает в себя биологическую рекультивацию — завоз плодородных грунтов и высадку растительности. Обильные осадки помешали подрядчику ранее проводить грунтовые работы, поэтому биологический этап сейчас только начинается.