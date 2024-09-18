В Волгограде назвали причину крупной аварии на сетях энергоснабжения

Виновник технологического нарушения и сотрудники организации чудом не пострадали. Нередко такие инциденты заканчиваются фатально. В данном случае это повлекло остановку движения трамваев и троллейбусов, отсутствие водоснабжения в жилых домах, отключение социально значимых учреждений, в том числе, школ и детских садов. Все обстоятельства инцидента уточняются, расследованием занимаются правоохранительные органы.