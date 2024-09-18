По поручению Игоря Кобзева программу областного маткапитала продлили до конца 2030 года

«Мы постоянно совершенствуем законодательство о региональном материнском (семейном) капитале. Расширен перечень категорий семей, имеющих право на маткапитал. С 1 января 2024 года областной материнский (семейный) капитал в Иркутской области можно получить на второго рожденного или усыновленного ребенка. Раньше эту меру поддержки могли получить только те семьи, где воспитывают трех и более детей. Если в семье в 2024 году появится двойня (второй и третий ребенок), то маткапитал будет предоставлен на каждого из них. В этом году также расширен перечень направлений использования средств маткапитала. Их теперь 10, это больше чем направлений использования средств федерального маткапитала», — уточнил министр социального развития, опеки и попечительства региона Владимир Родионов.