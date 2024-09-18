Гендиректор «Омск РТС» Иван Ющенко заявил, что более четверти домов не готовы к зиме

В Омском горсовете состоялось заседание комитета по вопросам ЖКХ. На заседании свои данные о готовности домов к отопительному сезону представили компании «Омск РТС» и «Тепловая компания». Информация в докладах не совпала.
Так, гендиректор «Тепловой компании» Владимир Дмитриев сообщил о 100% готовности домов к зиме, а гендиректор «Омск РТС» Иван Ющенко, заявил, что более четверти домов к сезону не готовы.
«Мнения о степени подготовки города не совпали, и это вызывает большое беспокойство. Возникает вопрос о том, как город вообще входит в зиму? Также ничего не сказали по паспорту полной готовности муниципального образования. Ростехнадзор, конечно, будет его проверять. Но пока нет уверенности, что паспорт полной готовности будет получен. В данный момент комитет просто принял информацию к сведению», — прокомментировал председатель комитета по вопросам ЖКХ Сергей Фролов.
Добавим, что накануне мэр Омска Сергей Шелест сообщил о запуске отопления в ряде детских садов и школ. Сегодня продолжается подключение к теплу учреждений здравоохранения и учебных заведений. В городской администрации подчеркнули, что подача тепла носит заявительный характер — учреждения должны самостоятельно обращаться в свою теплоснабжающую организацию за получением наряда на подключение.