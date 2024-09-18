Гендиректор «Омск РТС» Иван Ющенко заявил, что более четверти домов не готовы к зиме

«Мнения о степени подготовки города не совпали, и это вызывает большое беспокойство. Возникает вопрос о том, как город вообще входит в зиму? Также ничего не сказали по паспорту полной готовности муниципального образования. Ростехнадзор, конечно, будет его проверять. Но пока нет уверенности, что паспорт полной готовности будет получен. В данный момент комитет просто принял информацию к сведению», — прокомментировал председатель комитета по вопросам ЖКХ Сергей Фролов.