В Свердловской области дешевеют курица, смартфоны и телевизоры

Она замедлилась, так как в июле была 9,1%. Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью Уральского главного управления Банка России.
Специалисты отмечают, что инфляция замедлилась из-за увеличения предложений продуктов питания и укрепления рубля в мае — июле.
За счет введения беспошлинного импорта куриного мяса и восстановления внутреннего производства снизились цены на курицу. Из-за укрепления рубля подешевели груши, а виноград, бананы и яблоки дорожают не так сильно.
Некоторые поставщики снизили отпускные цены, поэтому подешевели смартфоны, телевизоры, замедлился рост цены на косметику и парфюмерию. Темп роста цен на автомобили уменьшился из-за снижения спроса на поддержанные иномарки.
Зато вырос спрос на съемное жилье. Это объясняется сокращением льготных ипотечных программ. Выросли цены на отдых на черноморском побережье.
«МК-Урал» ранее писал, что в Свердловской области за минувшую неделю подорожал бензин марки АИ-98. С 2 по 9 сентября топливо подскочило в цене на 0,98%, составив 76,67 рубля за литр. Об этом сообщает Свердловскстат.
Бензин АИ-92 подорожал с 52,29 рубля до 52,33 рубля за литр (+0,9%), стоимость АИ-95 увеличилась на 0,4%, до 56,51 рубля.