В Новосибирской области инвестор из Китая хочет построить заводы

По словам Решетникова, на данный момент уже подтверждены инвестиции в размере 9,3 млрд рублей. В рамках ОЭЗ предполагается строительство ряда производственных предприятий, включая завод по производству тротуарной плитки с объемом инвестиций 2 млрд рублей. Соглашение о его строительстве было подписано на ПМЭФ.