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В Новосибирской области инвестор из Китая хочет построить заводы

Новосибирская область планирует запуск совместного с китайскими инвесторами проекта в сфере логистики.

Источник: Сиб.фм

Проект может быть реализован на первой площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) региона. Об этом сообщил министр экономического развития области Лев Решетников на Всероссийском форуме территорий развития и инвестиций «Инпарк-2024».

По словам Решетникова, на данный момент уже подтверждены инвестиции в размере 9,3 млрд рублей. В рамках ОЭЗ предполагается строительство ряда производственных предприятий, включая завод по производству тротуарной плитки с объемом инвестиций 2 млрд рублей. Соглашение о его строительстве было подписано на ПМЭФ.

Также, по данным онлайн-издания «Континент Сибирь», к концу 2024 года в Южном промышленном районе может быть запущен завод по обработке льна и рапса.