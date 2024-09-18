В Пермском крае прокуратура добивается признания домов аварийными

Прокуратура города Кизела выявила нарушения в соблюдении жилищного законодательства администрацией городского округа. Об этом информирует пресс-служба Прокуратуры Пермского края.
В мае этого года межведомственная комиссия не признала дома, расположенные по улице Полярная, 11 и Крепильщиков, 23а, аварийными. Однако при проверке прокуратуры выяснилось, что данные строения находятся в неудовлетворительном состоянии.
«По результатам проверки прокурор обратился в суд с исками о признании соответствующих решений межведомственной комиссии незаконными и возложении на муниципалитет обязанности провести межведомственную комиссию для решения вопроса о признании жилых домов аварийными. Требования прокуроры были удовлетворенны» — сообщает ведомство.