Как смена бренда влияет на бизнес: примеры удачного и неудачного ребрендинга компаний

* Стабильный имидж. Если бренд уже зарекомендовал себя на рынке и имеет положительный имидж, менять его нецелесообразно. Часто потребители привязаны к определенным значениям бренда, и любое изменение может привести к непредсказуемым последствиям.

* Отсутствуют серьезные изменения на рынке. Если компания работает в стабильной среде и ее предложения продолжают удовлетворять потребности покупателей, нет смысла в ребрендинге.

* Проблемы не в имидже. Если ухудшение финансовых показателей связано с внутренними проблемами, такими как качество продукции, управление или продуктивность, ребрендинг не решит старые проблемы. В этом случае лучше сосредоточиться на исправлении внутренних процессов.