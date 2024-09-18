США повысили тарифы на китайский импорт

В самом Китае последние месяцы происходит серьезное падение внутреннего спроса на металлы на фоне проблем в строительном секторе. Это заставляет местных производителей искать потребителей за рубежом: так, экспорт стали из Китая на мировые рынки за первые шесть месяцев 2024 года вырос на 24%. При этом производство металла бьет рекорды. Так, выпуск первичного алюминия в августе, по данным Национального бюро статистики КНР, достиг 3,73 млн тонн, что стало новым рекордом для отрасли за более чем два десятилетия (для сравнения, весь выпуск «Русала» в 2023 году составил 3,8 млн тонн). За восемь месяцев в Китае было произведено 28,91 млн тонн алюминия благодаря восстановлению работы и увеличению мощности заводов в провинциях Юньнань и Сычуань, а также запуску новых производственных линий во Внутренней Монголии. Одновременно с этим экспорт алюминия и алюминиевой продукции также значительно вырос, увеличившись за год на 21,2%.