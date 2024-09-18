Еще 8 современных составов серии «Москва» начали ходить на Сокольнической линии метро

Тем временем отмечалось, что «Потапово» достроили меньше чем за 3 года. Работы начались в 2021 году, а 5 сентября 2024 года здесь уже прошли первые поезда. Станция метро стала 27-й на этой линии. Она находится в створе автомобильной дороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе.