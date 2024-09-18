52 аварийных дома планируют расселить в Нижнем Новгороде к 2026 году, сообщает пресс-служба Гордумы.
До 2028 года расселят дома, которые признали аварийными с 2017 по 2022 год. Всего в городе насчитывается 251 такой дом, где проживают более 6,8 тысяч человек. Объем финансирования составит более 14 млрд рублей.
Первый этап программы по расселению будут реализовывать до конца 2025 года. За это время расселят 52 аварийных дома.
Сейчас законтрактовано более 17,5 тысячи квадратных метров аварийного жилья, заключено три контракта на строительство многоквартирных домов на улицах Садовой, Зайцева и 40 лет Победы.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что дома в квартале «Сименс и Гальске» пока сносить не планируют.