Утильсбор на электромобили и гибриды в РФ вырастет в двадцать раз с 2025 года

«Электромобили и приравненные к ним гибриды покупают люди не бедные. Эти машины не первые в семье, они рассматриваются как дополнение к машинам с ДВС и стоимость самых доступных из них — 4,5−5 млн рублей. А автомобили Li Xiang и Tesla стоят 7−8 млн рублей. Плюс 600 тыс. рублей — неприятно, но кардинально на спрос это не повлияет», — сказал Рогов «Газете.Ru».