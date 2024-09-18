Топ-менеджер Сбера дала советы в становлении опытным руководителем

Некоторые молодые руководители могут не осознавать, что управление — это отдельный навык, и пытаться опираться на свою предыдущую экспертизу. Однако, управление — это отдельная профессия, освоение которой требует упорства и усердия. В основе управления — знание людей, их особенностей, мотивов и внутренних процессов. Управление требует уникальных умений и компетенций, которые отличаются от тех, что используются в других ролях. Например, менеджеры должны уметь эффективно коммуницировать, мотивировать и направлять своих сотрудников, а также решать сложные проблемы и принимать стратегические решения. Поэтому молодым руководителям важно развивать свои управленческие навыки, а не полагаться исключительно на свой предыдущий опыт.