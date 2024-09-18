В России появятся кроссоверы Soueast по цене от 2,9 млн рублей

Марка Soueast основана в Китае в 1995 году, на начальном этапе она получила лицензионные контракты на модели Mitsubishi. Первым был микроавтобус Delica, который компания выпустила в 1996 году, а к 2003 году уже работал завод мощностью 150 тыс. автомобилей в год. Через три года Mitsubishi вошла в акционерный капитал молодой китайской фирмы. А в 2021 году японский автопроизводитель прекратил сотрудничество с маркой, которая к тому моменту показывала далеко не самые лучшие финансовые результаты.