«Обеспечить всех до июля»: как в Калининградской области выращивают овощи борщевого набора

В кооператив «Наш продукт» входит 48 фермерских хозяйств региона. В 2024 году аграрии увеличили посевную площадь примерно на 10%. Только у одного из участников объединения, компании «Наш край», овощи борщевого набора занимают 350 гектаров. С полей уже собрали и продали около 1,5 тысячи тонн картофеля, 150 тонн свёклы, 100 моркови и столько же капусты. Кроме того, фермеры вырастили и реализовали 93 тонны огурца.
В Багратионовском округе мы выращиваем овощи борщевого набора. В Гусевском у нас есть огурцы. Помимо этого, выращиваем и пекинскую капусту, и зелень разную — пробуем всё, даже зонтики укропа, потому что солим продукцию. То есть наше предприятие полного цикла: мы выращиваем, готовим к продаже, сортируем, храним, перерабатываем. Часть картошки определённой фракции идёт в торговые сети, а другую мы чистим, готовим из неё фри или ломтики. Из морковки делаем морковь по-корейски. Варим свёклу, квасим капусту, солим огурцы, патиссоны, помидоры, делаем салаты по типу корейской кухни, — говорит председатель кооператива Ирина Мелкозёрова.
Контроль продукции начинается с выбора материала для посадки. Его закупают как в Калининградской области, так и за пределами региона. Перед посевом специалисты проверяют качество растения, а также анализируют почву В процессе выращивания используют только органоминеральные удобрения и биологические средства защиты. Урожай и место сбора пронумерованы, что позволяет отслеживать, как овощи ведут себя в течение всего сезона. Если плод показывает хорошие результаты и не теряет качество, то этот сорт сажают в следующем году.
Пока в Калининградской области стоит ясная погода, аграрии стараются по максимуму собрать урожай. В полях работают новые комбайны и экскаваторы. Как объясняет Мелкозёрова, из-за дефицита кадров приходится постепенно переходить на механизированный труд. Техника может собрать больше урожая в день: если десять человек осилит десять тонн, то одна машина — 50−60.
Планируем собрать всё к концу октября. Созревание и сбор делится на этапы. Некоторые сорта моркови дойдут только в конце сентября, а ранние мы уже собрали. Картофель тоже по сортам — самый поздний позреет через две недели. Мы работаем по технологии и следим, чтобы картофель был крупным и качественным, — объясняет агроном Артём Волков.
С полей урожай отправляют на базу кооператива в посёлке Раздольное-1. Здесь овощи сортируют и фасуют. Часть направляют сразу в торговые сети Калининградской области. Остальное — либо на переработку, либо в хранилище. Склады вмещают около 15,5 тысяч тонн.
«В этом году мы планируем заложить в наше хранилище порядка девяти тысяч тонн картофеля, 900 тонн моркови и 800 тонн свеклы. Также на хранение будет закладываться капуста: ранние и средние сорта мы уже собрали и реализовали, а поздняя ещё в поле, ожидаем около 400 тонн. Это то, что мы будем хранить до июля следующего года. И жители Калининградской области смогут употреблять полезную и качественную продукцию с полей нашего региона», — рассказывает Мелкозёрова.
В 2024 году аграрии планируют увеличить урожай за счёт моркови и свёклы примерно на 20%. По словам председателя кооператива, прежде всего овощи реализуют в Калининградской области. Если какая-то часть остаётся невостребованной, то её направляют в другие регионы или за рубеж. Так, в прошлом сезоне около двух тысяч тонн картофеля экспортировали в Сербию.
Мы занимаемся экспортом, потому что понимаем, что рынок в Калининградской области перенасыщен, а мы качество своей продукции ценим. К нам приезжали немцы, сербы со своей лабораторией, и они готовы у нас весь урожай собрать. Но для нас в приоритете работа с местным рынком — с населением Калининградской области, — подчёркивает Ирина Мелкозёрова.
Кооператив «Наш продукт» поставляет овощи во все магазины региона, а также реализует в собственных точках «Фруктомания». Глава объединения не ожидает серьёзного роста цен, хотя стоимость зависит от сезона. «Мы стараемся держать приемлемые цены на основные виды продукции. Например, сейчас отгружаем картофель в сеть “Спар” по цене 27 рублей. Если мы берём по своим магазинам, то я бы не сказала, что стоимость борщевого набора сильно изменилась по сравнению с прошлым годом. И в июне, когда все писали, что в Калининграде картошка по 100 рублей, в наших магазинах она продавалась за 39,9. С томатами то же самое. У нас на прилавке лежал томат от нашего фермера за 120 рублей, а рядом — от другого производителя за 300 с чем-то», — уточняет Мелкозёрова.
По данным регионального Минсельхоза, в Калининградской области недавно приступили к сбору картофеля, но аграрии уже выкопали 18,7 тысячи тонн. Ещё почти восемь тысяч тонн — урожай других овощей открытого грунта. Это почти вдвое превышает показатели 2023 года.