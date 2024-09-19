«Обеспечить всех до июля»: как в Калининградской области выращивают овощи борщевого набора

Кооператив «Наш продукт» поставляет овощи во все магазины региона, а также реализует в собственных точках «Фруктомания». Глава объединения не ожидает серьёзного роста цен, хотя стоимость зависит от сезона. «Мы стараемся держать приемлемые цены на основные виды продукции. Например, сейчас отгружаем картофель в сеть “Спар” по цене 27 рублей. Если мы берём по своим магазинам, то я бы не сказала, что стоимость борщевого набора сильно изменилась по сравнению с прошлым годом. И в июне, когда все писали, что в Калининграде картошка по 100 рублей, в наших магазинах она продавалась за 39,9. С томатами то же самое. У нас на прилавке лежал томат от нашего фермера за 120 рублей, а рядом — от другого производителя за 300 с чем-то», — уточняет Мелкозёрова.