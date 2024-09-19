Большинство россиян довольны брендами, которые заменили ушедшие из страны

До половины (40−49%) опрошенных вообще не заметили изменений в своей потребительской корзине по сравнению с 2021 годом, 33−43% считают, что ассортимент брендов изменился незначительно. Меньше всего людей, отметивших перемены, среди представителей старшего поколения. Напротив, чаще других отмечали изменения представители поколения Z (или «зумеры» — люди, родившиеся с 1997 по 2012 гг. — прим. «РГ»), особенно в категориях «Одежда и обувь», «Безалкогольные напитки», «Продукты», «Косметика, парфюмерия и личная гигиена» (63−69%).