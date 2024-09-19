Большинство россиян довольны брендами, которые заменили ушедшие из страны

Большинство россиян довольны брендами, которые пришли на смену ушедшим из России. К таким выводам пришли эксперты компании «Яков и Партнеры» и исследовательского холдинга «РОМИР», выпустившие совместный отчет «Новое российское общество: потребительские траты и бренды».
До половины (40−49%) опрошенных вообще не заметили изменений в своей потребительской корзине по сравнению с 2021 годом, 33−43% считают, что ассортимент брендов изменился незначительно. Меньше всего людей, отметивших перемены, среди представителей старшего поколения. Напротив, чаще других отмечали изменения представители поколения Z (или «зумеры» — люди, родившиеся с 1997 по 2012 гг. — прим. «РГ»), особенно в категориях «Одежда и обувь», «Безалкогольные напитки», «Продукты», «Косметика, парфюмерия и личная гигиена» (63−69%).
При этом, как отмечают авторы исследования, в целом потребители удовлетворены замещением брендов. Во всех категориях довольных заменой больше, чем недовольных. Наибольший процент удовлетворенности замещением брендов показывают категории «Продукты» и «Безалкогольные напитки». В наименьшей степени потребителей устраивают ассортимент брендов и качество товаров в категориях «Бытовая техника и электроника» и «Транспорт».
По словам исполнительного директора «РОМИР» Инны Караевоц, многие «ушедшие» бренды успешно локализовались, и в результате потребитель практически не ощутил изменений в их ассортименте. В частности, по ее словам, такая ситуация характерна для продуктов питания и безалкогольных напитков, где к тому же благодаря динамичному росту маркетплейсов активно развиваются и нишевые локальные бренды.
Отмечается, что в тройку лидеров среди любимых продуктов питания, как и годом ранее, вошли только российские марки. Среди напитков из зарубежных брендов остались лишь Coca-Cola в категории «Безалкогольные напитки» и Martini в категории «Алкоголь».
Что касается одежды, электроники и косметики, то здесь опрошенные отмечали зарубежные бренды, которые хотели бы вернуть. К примеру, в электронике такими брендами стали корейские Samsung и LG, а категории «Одежда» немецкий Adidas.