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В Хабаровске за один день зарегистрирован аквапарк

В Хабаровске многофункциональный комплекс с водно-оздоровительным центром (аквапарком) поставлен на кадастровый учет, зарегистрировано право собственности на него.

Как сообщили в пресс-службе Росреестра по Хабаровскому краю, регистрационные действия прошли за один рабочий день, заявление было подано электронно. Напомним, регламентный срок регистрации — 10 дней. Аквапарк находится на улице Пионерской в Хабаровске, занимает территорию площадью 61153,5 квадратного метра. Дмитрий Щербаков, руководитель управления Росреестра по Хабаровскому краю, отметил:

«Новый водно-оздоровительный центр — не просто значимый инвестиционный проект; его открытие — долгожданное событие для жителей и гостей края. Приблизить этот день постарались наши регистраторы, проведя в кратчайшие сроки правовую экспертизу полученных документов и процедуру регистрации».

туризм и отдых