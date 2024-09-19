В Хабаровске за один день зарегистрирован аквапарк

Как сообщили в пресс-службе Росреестра по Хабаровскому краю, регистрационные действия прошли за один рабочий день, заявление было подано электронно. Напомним, регламентный срок регистрации — 10 дней. Аквапарк находится на улице Пионерской в Хабаровске, занимает территорию площадью 61153,5 квадратного метра. Дмитрий Щербаков, руководитель управления Росреестра по Хабаровскому краю, отметил: