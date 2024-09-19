Систему обращения с отходами усовершенствуют в Приморье

«Общее количество мест накопления ТКО в крае составляет 220 тысяч, из них — 19,2 тысячи контейнерных площадок, где установлено 42,4 тысячи баков. Мест накопления недостаточно. При этом руководители муниципалитетов заняли позицию, что вывоз мусора — это ответственность регионального оператора. Однако наведение чистоты на своих территориях, включая площадки для сбора мусора, — задача органов местного самоуправления. Сейчас мы формируем новую концепцию по обращению с отходами, определяем финансирование на эти цели. Главная цель — сделать отрасль эффективной», — обозначил Губернатор.