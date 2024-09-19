Систему обращения с отходами усовершенствуют в Приморье

По словам Губернатора Приморского края Олега Кожемяко, огромное количество жалоб от населения свидетельствует о недостаточной работе в сфере обращения с отходами — начиная с количества контейнерных площадок, самих контейнеров, графиков вывоза мусора.
«Общее количество мест накопления ТКО в крае составляет 220 тысяч, из них — 19,2 тысячи контейнерных площадок, где установлено 42,4 тысячи баков. Мест накопления недостаточно. При этом руководители муниципалитетов заняли позицию, что вывоз мусора — это ответственность регионального оператора. Однако наведение чистоты на своих территориях, включая площадки для сбора мусора, — задача органов местного самоуправления. Сейчас мы формируем новую концепцию по обращению с отходами, определяем финансирование на эти цели. Главная цель — сделать отрасль эффективной», — обозначил Губернатор.
Он поручил главам муниципалитетов до конца сентября представить в минЖКХ перечень потребности в контейнерах и контейнерных площадках, а также предусмотреть в местном бюджете необходимое количество средств для их приобретения, сообщает пресс-служба. Финансирование приобретения контейнеров должно осуществляться «50×50»: 50% — за счет ПЭО, 50% — за счет местного бюджета.
Олег Кожемяко указал и на то, что договоры, заключенные на вывоз мусора между юрлицами и ПЭО, не соответствуют факту. С сентября этого года вступило в силу постановление Правительства РФ, обязывающее каждую компанию иметь контейнер для сбора ТКО в рамках расчетного норматива. Поэтому местные власти в срок до 1 декабря должны взять на контроль эту работу.
Параллельно для контроля качества оказания услуг по вывозу, фиксации подбросов и соблюдения чистоты на площадках, минцифре Приморья необходимо расширить или создать платформу, которая позволит обеспечить фото- и видеофиксацию площадок накопления мусора, с выводом на дашборд консолидированных данных. Муниципалитетам поручено предусмотреть денежные средства в своих бюджетах на установку камер фиксации при формировании новых площадок, а также обеспечить оборудованием существующие площадки.
«Наша совместная задача — построить необходимое количество площадок, установить на них контейнеры и обеспечить их чистоту. Необходимо каждому муниципалитету организовать работу по содержанию в надлежащем состоянии контейнерных площадок. Мы уходим от того, что эффективность работы перевозчика оценивается тем, сколько тонн мусора он привез на полигон. Сейчас критерием должна стать чистота контейнерной площадки», — заявил руководитель Приморья.
Отдельным блоком Олег Кожемяко обозначил сортировку и захоронение мусора. Задача края — к 2030-му году построить объекты сортировки общей мощностью 550 тысяч тонн в год. В связи с этим, муниципалитетам необходимо в срок до середины октября этого года совместно с профильными краевыми ведомствами определить земельные участки для установки таких объектов.