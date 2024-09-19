В Челябинске продадут историческое здание чаеразвесочной фабрики

В Челябинске собираются выставить на торги здание чаеразвесочной фабрики Кузнецова. Постройка, признанная объектом культурного наследия, располагается на улице Васенко, 37. Цену объекта компания ДОМ.РФ пока не определила.
Фабрика открылась в начале двадцатого века. К 1916 году на ней уже трудились 500 человек: раскладывали чай по упаковкам, приклеивали этикетки и отправляли на продажу. На каждой этикетке не только указан был сорт продукта, но и стояло предупреждение: «Подделка будет преследоваться по закону». За день успевали расфасовать не меньше двух вагонов чая.
Производство так уверенно росло, что изначально двухэтажный каменный дом пришлось достроить, превратив в трехэтажный.
После 1917 года фабрику национализировали. В здании открыли химфармзавод, который проработал до 1990-х годов.