В Челябинске продадут историческое здание чаеразвесочной фабрики

Фабрика открылась в начале двадцатого века. К 1916 году на ней уже трудились 500 человек: раскладывали чай по упаковкам, приклеивали этикетки и отправляли на продажу. На каждой этикетке не только указан был сорт продукта, но и стояло предупреждение: «Подделка будет преследоваться по закону». За день успевали расфасовать не меньше двух вагонов чая.