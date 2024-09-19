В Иркутской области завершается ремонт дорог, ведущих к спортивным объектам

В Ангарске ремонт завершают сразу на двух улицах. Проводятся комплексные дорожные работы на Московской (отрезок от Кирова до Набережной), ее протяженность — 420 м. Эта дорога ведет к спортивному объекту — трассе для мотокросса в пойме реки Китой. Выполнили работы по замене асфальтобетона, обустройству тротуаров и занижению бордюрного камня. На улице Горького обновляют наиболее изношенный участок — от Ворошилова до Московской. Его протяженность составляет 365 метров. Здесь меняют трубопровод, всего обновят 900 метров сетей. Поблизости расположено сразу несколько спортивных объектов: стадион «Ангара» и бассейн с одноименным названием, две спортшколы — «Ангара» и «Сибиряк». Работы на объектах завершат к концу сентября этого года.