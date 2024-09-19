В Иркутской области завершается ремонт дорог, ведущих к спортивным объектам

Работы проходят в Шелехове, Братске и Ангарске. В нормативное состояние приводят четыре участка дорог к спортивным центрам, общая протяженность участков составляет 1,73 км. Мероприятия реализуются в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
«В этом году ведем активную работу по ремонту дорог к спортивным центрам области. Всего на реализацию направлено 108,2 млн рублей. На эти средства завершают восстановление четырех участков улиц в Шелехове, Братске и Ангарске. Таким образом, к концу сентября будет обеспечен подъезд к спортивным школам, стадионам, Центру Единоборств и трассе для мотокросса», — рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.
В Шелехове в этом году на две недели раньше срока отремонтировали участок дороги к Центру спортивных единоборств. Его протяженность составляет 293 м. Подрядная организация уложила новый асфальт, оборудовала освещение, сделала пешеходные дорожки, ограждения, нанесла разметку и установила дорожные знаки.
«Центр спортивных единоборств — важный социальный объект, здесь будет заниматься около 400 детей. Комиссия приняла работу подрядчика без существенных замечаний», — сказал Максим Лобанов.
Улица Солнечная в Братске — одна из самых загруженных в Падунском районе. Ее общая протяженность составляет около 652 м. На этой улице находится одно из самых крупных спортивных учреждений города — спорткомплекс «Солнечный». Ремонт автодороги создает более комфортные и безопасные условия для движения автотранспорта к спорткомлексу. Подрядчик полностью выполнил ремонт тротуаров, сделал монтаж бортового камня вдоль автомобильной дороги и уложил выравнивающий и верхний слои асфальта. Сейчас завершается установка дорожных знаков, наносят разметку и обустраивают искусственную неровность. До конца сентября планируется провести окончательную приемку всех работ, сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Иркутской области.
В Ангарске ремонт завершают сразу на двух улицах. Проводятся комплексные дорожные работы на Московской (отрезок от Кирова до Набережной), ее протяженность — 420 м. Эта дорога ведет к спортивному объекту — трассе для мотокросса в пойме реки Китой. Выполнили работы по замене асфальтобетона, обустройству тротуаров и занижению бордюрного камня. На улице Горького обновляют наиболее изношенный участок — от Ворошилова до Московской. Его протяженность составляет 365 метров. Здесь меняют трубопровод, всего обновят 900 метров сетей. Поблизости расположено сразу несколько спортивных объектов: стадион «Ангара» и бассейн с одноименным названием, две спортшколы — «Ангара» и «Сибиряк». Работы на объектах завершат к концу сентября этого года.