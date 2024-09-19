Столичные ярмарки выходного дня переходят на зимний режим работы

В летнее время ярмарки были открыты с 9:00 до 21:00. С пожеланиями об изменении графика с начала сентября стали обращаться покупатели. Они считают, что новый режим будет удобнее осенью и зимой и позволит успевать купить свежие продукты для завтрака.
При этом посетители отмечают разнообразие ассортимента сезонных овощей — огурцов, помидоров, кабачков и баклажанов, из которых делают на зиму заготовки, а также трав для соления. На прилавках ярмарок выходного дня также можно найти сезонные тыквы, яблоки всех сортов, инжир, арбузы и дыни, разнообразие сортов меда, свежее мясо и рыбу и многое другое.
В этом году впервые часть ярмарок выходного дня начала работать в круглогодичном режиме в специальных павильонах. Они оснащены системами отопления, вентиляции, кондиционирования, а также всем необходимым для подключения торгового оборудования к электросети.
Всего в Москве работает 56 ярмарок выходного дня, на которых можно приобрести продукцию более чем из 40 регионов России. Площадки расположены в шаговой доступности от жилых кварталов, недалеко от станций метро и остановок общественного транспорта и открыты с пятницы по воскресенье.