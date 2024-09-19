Столичные ярмарки выходного дня переходят на зимний режим работы

При этом посетители отмечают разнообразие ассортимента сезонных овощей — огурцов, помидоров, кабачков и баклажанов, из которых делают на зиму заготовки, а также трав для соления. На прилавках ярмарок выходного дня также можно найти сезонные тыквы, яблоки всех сортов, инжир, арбузы и дыни, разнообразие сортов меда, свежее мясо и рыбу и многое другое.