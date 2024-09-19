В Омске построили новый цех для выпуска сладостей

В департаменте архитектуры и градостроительства рассказали о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию кондитерского цеха. Его общая площадь 1 842 квадратных метра, в здании два этажа. Расположен цех в Центральном округе на улице 22-го Партсъезда, 51. Отметим, что по этому адресу в городе находится и функционирует кондитерская фабрика.
Новый цех позволит выпускать более 500 тонн продукции в месяц.
Ранее портал Om1.ru рассказывал о том, что в северной промышленной зоне Омска построили новый склад. Находится он в районе улицы Комбинатская. Его площадь составляет более 2 163 квадратных метров. В здании один этаж с высокими потолками. Для чего построен склад и как он будет использоваться — не сообщается.