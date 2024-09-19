В Омске построили новый цех для выпуска сладостей

Ранее портал Om1.ru рассказывал о том, что в северной промышленной зоне Омска построили новый склад. Находится он в районе улицы Комбинатская. Его площадь составляет более 2 163 квадратных метров. В здании один этаж с высокими потолками. Для чего построен склад и как он будет использоваться — не сообщается.