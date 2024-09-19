Мэрия Омска объявила массовый поиск сотрудников с зарплатой от 25 до 60 тысяч рублей

Так, в городской администрации ищут:
— главного специалиста управления в сфере культуры в администрации Ленинского административного округа (зарплата от 35,6 до 43 тысяч рублей);
— главного специалиста по регулированию земельных отношений, отношений в сфере геодезии и картографии в администрации Октябрьского и Кировского административных округов (от 35,6 до 43 тысяч рублей);
— специалиста 1 категории по архитектуре в администрацию Ленинского административного округа (от 25,9 до 31,3 тысячи рублей);
— ведущего специалиста по правовому обеспечению в администрацию Советского административного округа (от 32,4 до 39,3 тысячи рублей);
— консультанта Управления в сфере цифрового развития и информационных технологий, связи, массовых коммуникаций и средств массовой информации департамента архитектуры и градостроительства (от 40,5 до 49,8 тысячи рублей);
— ведущего специалиста по регулированию в сфере жилищно-коммунального комплекса и строительства депархитектуры (от 32,4 до 39,3 тысяч рублей);
— главного специалиста по правовому обуспечению в департамент образования (от 35,6 до 43 тысяч рублей);
— консультанта по правовому обеспечению в департамент жилищной политики (от 40,5 до 49,8 тысячи рублей);
— заместителя начальника отдела в департамент образования (зарплата от 45,4 до 54,8 тысячи рублей);
а также сотрудников на другие вакантные места.
Документы принимаются до 21 октября 2024 года.