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Мэрия Омска объявила массовый поиск сотрудников с зарплатой от 25 до 60 тысяч рублей

Администрация города Омска объявила с четверга, 19 сентября 2024 года, старт приема документов на около 20 вакантных мест в различных подразделениях. Специалистов и начальников ищут на зарплату от 25 тысяч до 60 тысяч рублей.

Так, в городской администрации ищут:

— главного специалиста управления в сфере культуры в администрации Ленинского административного округа (зарплата от 35,6 до 43 тысяч рублей);

— главного специалиста по регулированию земельных отношений, отношений в сфере геодезии и картографии в администрации Октябрьского и Кировского административных округов (от 35,6 до 43 тысяч рублей);

— специалиста 1 категории по архитектуре в администрацию Ленинского административного округа (от 25,9 до 31,3 тысячи рублей);

— ведущего специалиста по правовому обеспечению в администрацию Советского административного округа (от 32,4 до 39,3 тысячи рублей);

— консультанта Управления в сфере цифрового развития и информационных технологий, связи, массовых коммуникаций и средств массовой информации департамента архитектуры и градостроительства (от 40,5 до 49,8 тысячи рублей);

— ведущего специалиста по регулированию в сфере жилищно-коммунального комплекса и строительства депархитектуры (от 32,4 до 39,3 тысяч рублей);

— главного специалиста по правовому обуспечению в департамент образования (от 35,6 до 43 тысяч рублей);

— консультанта по правовому обеспечению в департамент жилищной политики (от 40,5 до 49,8 тысячи рублей);

— заместителя начальника отдела в департамент образования (зарплата от 45,4 до 54,8 тысячи рублей);

а также сотрудников на другие вакантные места.

Документы принимаются до 21 октября 2024 года.

занятость