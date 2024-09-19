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В Академгородке готовят к сносу старый корпус НГУ

Старое здание СУНЦ НГУ огородили забором.

Источник: НГУ

В Новосибирске в Академгородке оградили старое здание СУНЦ НГУ, которое находится на Ляпунова, 3. Об этом сообщили в telegram-канале «Ненаучный городок». Забор появился на прошедших выходных.

Автор канала «Ненаучный городок» заметил также, что в опубликованной в соцсетях НГУ схеме студенческого городка пропало здание на Ляпунова, 3.

«Новосибирские новости» подтвердили, что со ссылкой на пресс-службу СУНЦ НГУ журналисты рассказали, что сейчас из здания вывозят оборудование и мебель из старого корпуса в новый и ведут учет имущества.

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