На озеленении Омска сэкономили несколько миллионов

Напомним, речь идет о закупке порядка 2 432 растений 17 видов, включая 777 экземпляров лиственницы сибирской, 674 яблони сибирской, 406 клена татарского и 154 ивы белой.
Согласно данным на портале госзакупок, за лот со стартовой стоимостью порядка 14,81 миллионов рублей боролись четверо коммерсантов. В результате на саженцах удалось сэкономить около 3,7 миллиона рублей, договор подписали с индивидуальным предпринимателем Максимом Поляковым из Мичуринска Тамбовской области. По наблюдениям «СуперОмска», это дебютная его поставка в Омск.
Стоит отметить, что параллельно Управлением дорожного хозяйства и благоустройства велась закупка саженцев кустарников. В данном случае также возникла конкуренция между 4 коммерсантами. В результате вместо 4,6 миллиона рублей поставка обойдется в 3,245 миллиона рублей.