На озеленении Омска сэкономили несколько миллионов

Согласно данным на портале госзакупок, за лот со стартовой стоимостью порядка 14,81 миллионов рублей боролись четверо коммерсантов. В результате на саженцах удалось сэкономить около 3,7 миллиона рублей, договор подписали с индивидуальным предпринимателем Максимом Поляковым из Мичуринска Тамбовской области. По наблюдениям «СуперОмска», это дебютная его поставка в Омск.