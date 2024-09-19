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На озеленении Омска сэкономили несколько миллионов

В минувший вторник, 17 сентября 2024 года, на портале госзакупок появилась информация об итогах торгов по крупной поставке саженцев деревьев для озеленения Омска.

Источник: РИА "Новости"

Напомним, речь идет о закупке порядка 2 432 растений 17 видов, включая 777 экземпляров лиственницы сибирской, 674 яблони сибирской, 406 клена татарского и 154 ивы белой.

Согласно данным на портале госзакупок, за лот со стартовой стоимостью порядка 14,81 миллионов рублей боролись четверо коммерсантов. В результате на саженцах удалось сэкономить около 3,7 миллиона рублей, договор подписали с индивидуальным предпринимателем Максимом Поляковым из Мичуринска Тамбовской области. По наблюдениям «СуперОмска», это дебютная его поставка в Омск.

Стоит отметить, что параллельно Управлением дорожного хозяйства и благоустройства велась закупка саженцев кустарников. В данном случае также возникла конкуренция между 4 коммерсантами. В результате вместо 4,6 миллиона рублей поставка обойдется в 3,245 миллиона рублей.