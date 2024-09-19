Медикам Новосибирской области не выплачивали более полумиллиона отпускных

В Новосибирской области сотрудникам «Каргатской ЦРБ» не выплачивали законные отпускные. 18 работников больницы получили очередные отпуска, однако деньги так и не поступили им на счета. Позднее прокуратура района выяснила, что средства на лицевых счетах больницы были, но по какой-то причине вовремя не выплачивались.