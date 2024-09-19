Медикам Новосибирской области не выплачивали более полумиллиона отпускных

В Новосибирской области сотрудникам «Каргатской ЦРБ» не выплачивали законные отпускные. 18 работников больницы получили очередные отпуска, однако деньги так и не поступили им на счета. Позднее прокуратура района выяснила, что средства на лицевых счетах больницы были, но по какой-то причине вовремя не выплачивались.
— По фактам выявленных нарушений в отношении должностного и юридического лица прокурором возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, руководителю ГБУЗ НСО «Каргатская ЦРБ» прокурор внес представление, — говорится в заявлении ведомства.
По результатам работы надзорного ведомства, все сотрудники получили положенные выплаты в размере более 500 тысяч рублей суммарно.
Ранее КП-Новосибирск сообщала о вмешательстве прокуратуры в процесс установки мусорных баков на кладбищах.